У Києві на 2 місяці обмежать рух на естакадному з’їзді з Дніпровського узвозу

З 13 січня до 17 березня через ремонт обмежать рух на з’їзді на Набережне шосе.

Фото: kyivcity.gov.ua

З 13 січня до 17 березня в Києві буде обмежено рух на естакадному з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе поблизу станції метро «Дніпро» у зв'язку з ремонтом дорожнього покриття. Про це повідомляє КК «Київавтодор».

Рух обмежать першою смугою на з’їзді (за напрямом руху транспорту з Дніпровського узвозу на Набережне шосе). Обмеження триватимуть щоденно з 08:00 до 17:00 протягом вказаного періоду.

Комунальна корпорація вибачилася за тимчасові незручності і просить водіїв бути уважними та планувати свої маршрути.

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