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В одном из супермаркетов Ивано-Франковска купили пончик с учебным патроном, фото

16:13, 15 января 2025
Полицейские продолжают учить обстоятельства инцидента.
В одном из супермаркетов Ивано-Франковска купили пончик с учебным патроном, фото
Фото: Руслан Марцинкив
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В одном из супермаркетов Ивано-Франковска покупатели приобрели пончик с патроном. Фото поделился мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, пончик купил один из жителей в супермаркете Франковска. А после обнаружения находки – фото послали мэру в личные сообщения.

«Настоящий ли патрон? Как он попал к пончику? Полиция выясняет детали», – отметил мэр.

Марцинкив добавил, что производитель вкусности не местный.

Правоохранители выяснили, что патрон - учебный. Об этом сообщили в полиции области.

Там указали, что 15 января к инспектору образовательной безопасности обратился классный руководитель младшего класса одного из лицеев Ивано-Франковска. По словам учителя, его ученик нашел патрон в пончике. Его накануне приобрела бабушка в одном из супермаркетов.

Полицейские продолжают учить обстоятельства инцидента.

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полиция Ивано-Франковск

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