В одном из супермаркетов Ивано-Франковска купили пончик с учебным патроном, фото

Полицейские продолжают учить обстоятельства инцидента.

Фото: Руслан Марцинкив

В одном из супермаркетов Ивано-Франковска покупатели приобрели пончик с патроном. Фото поделился мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, пончик купил один из жителей в супермаркете Франковска. А после обнаружения находки – фото послали мэру в личные сообщения.

«Настоящий ли патрон? Как он попал к пончику? Полиция выясняет детали», – отметил мэр.

Марцинкив добавил, что производитель вкусности не местный.

Правоохранители выяснили, что патрон - учебный. Об этом сообщили в полиции области.

Там указали, что 15 января к инспектору образовательной безопасности обратился классный руководитель младшего класса одного из лицеев Ивано-Франковска. По словам учителя, его ученик нашел патрон в пончике. Его накануне приобрела бабушка в одном из супермаркетов.

Полицейские продолжают учить обстоятельства инцидента.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.