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В одному із супермаркетів Івано-Франківська купили пончик із навчальним патроном, фото

16:13, 15 січня 2025
Поліцейські продовжують вивчати обставини інциденту.
В одному із супермаркетів Івано-Франківська купили пончик із навчальним патроном, фото
Фото: Руслан Марцінків
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У одному із супермаркетів Івано-Франківська покупці придбали пончик з патроном. Фото поділився мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, смаколик купив один із жителів у супермаркеті Франківська. А після виявлення знахідки – фото надіслали меру в особисті повідомлення.

«Чи справжній патрон? Як він потрапив до пончика? Поліція з’ясовує деталі», – зазначив мер.

Марцінків додав, що виробник смаколику не місцевий.

Правоохоронці зʼясували, що набій — навчальний. Про це повідомили у поліції області.

Там вказали, що 15 січня до інспектора освітньої безпеки звернувся класний керівник молодшого класу одного із ліцеїв  Івано-Франківська.  Зі слів учителя, його учень знайшов набій у пончику. Смаколик напередодні придбала бабуся в одному із супермаркетів.

Поліцейські продовжують вивчати обставини інциденту.

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поліція Івано-Франківськ

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