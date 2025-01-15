В одному із супермаркетів Івано-Франківська купили пончик із навчальним патроном, фото

У одному із супермаркетів Івано-Франківська покупці придбали пончик з патроном. Фото поділився мер міста Руслан Марцінків.
За його словами, смаколик купив один із жителів у супермаркеті Франківська. А після виявлення знахідки – фото надіслали меру в особисті повідомлення.
«Чи справжній патрон? Як він потрапив до пончика? Поліція з’ясовує деталі», – зазначив мер.
Марцінків додав, що виробник смаколику не місцевий.
Правоохоронці зʼясували, що набій — навчальний. Про це повідомили у поліції області.
Там вказали, що 15 січня до інспектора освітньої безпеки звернувся класний керівник молодшого класу одного із ліцеїв Івано-Франківська. Зі слів учителя, його учень знайшов набій у пончику. Смаколик напередодні придбала бабуся в одному із супермаркетів.
Поліцейські продовжують вивчати обставини інциденту.
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