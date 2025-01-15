Суд на Закарпатті оштрафував лейтенанта на 17 тисяч гривень через СЗЧ його підлеглого

Старшого лейтенанта звинуватили у недбалому ставленні до військової служби.

На Закарпатті суд оштрафував старшого лейтенанта через СЗЧ його підлеглого. Постанову у справі № 308/20311/24 оприлюднив Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області.

Як вказується у матеріалах справи, у грудні 2024 року начальника відділення інспекторів прикордонної служби, старшого лейтенанта звинуватили у недбалому ставленні до військової служби.

Вказується, що лейтенант не знав «стан справ» у дорученому йому підрозділі, зокрема, він своєчасно не доповів про відсутність старшого сержанта своєму керівництву. Із 18 жовтня 2024 року сержант пішов у СЗЧ та не повернувся на службу.

На засідання суду військовий не прийшов та не подавав письмових клопотань.

Суд дослідив усі матеріали, зокрема дані службового розслідування та протокол про адмінправопорушення. Лейтенанту призначили покарання – 17 тис. грн штрафу без сплати судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Раніше ми писали, що командира роти оштрафували на 17 тисяч гривень за втечу восьми його підлеглих з військової служби.

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