Суд на Закарпатье оштрафовал лейтенанта на 17 тысяч гривен из-за СЗЧ его подчиненного

Старший лейтенант был обвинен в халатном отношении к военной службе.

На Закарпатье суд оштрафовал старшего лейтенанта из-за СЗЧ его подчиненного. Постановление по делу №308/20311/24 обнародовал Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области.

Как указывается в материалах дела, в декабре 2024 года начальник отделения инспекторов пограничной службы старший лейтенант был обвинен в халатном отношении к военной службе.

Указывается, что лейтенант не знал «положение дел» в порученном ему подразделении, в частности, он своевременно не доложил об отсутствии старшего сержанта своему руководству. С 18 октября 2024 года сержант ушел в СЗЧ и не вернулся на службу.

На заседание суда военный не пришел и не подавал письменных ходатайств.

Суд исследовал все материалы, в том числе данные служебного расследования и протокол об админправонарушении. Лейтенанту назначили наказание – 17 тыс. грн штрафа без уплаты судебного сбора. Постановление можно обжаловать.

Ранее мы писали, что командира роты оштрафовали на 17 тысяч гривен за побег восьми подчиненных с военной службы.

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