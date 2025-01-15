Взорвал в квартире гранату, убил отца и ранил брата — апелляционный суд пересмотрел приговор жителю Хмельницкой области

Адвокат просил переквалифицировать действия подсудимого и смягчить наказание.

В городе Славута Хмельницкой области в 2023 году нетрезвый 41-летний мужчина во время семейного конфликта взял ручную осколочную гранату типа «Ф-1», которую незаконно приобрел и хранил в квартире, выдернул кольцо с чекой и бросил ее в сторону младшего брата и отца.

В результате взрыва тяжкие телесные травмы получили все участники происшествия. 67-летний отец подрывника из-за большой кровопотери и шока от политравмы через несколько часов скончался в больнице. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области, рассматривавший дело, признал жителя Славуты виновным:

- в ношении, хранении и приобретении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины),

- в законченном покушении на убийство двух лиц, совершенном опасным для жизни многих лиц способом (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины),

- в умышленном убийстве, совершенном опасным для жизни многих лиц способом (п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Затем приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Обвиняемый и его защитник подали апелляционные жалобы, в которых просили изменить приговор – переквалифицировать действия подсудимого с покушения на убийство и убийство, совершенные опасным для жизни многих лиц способом, на небрежное хранение боевых припасов (ст. 264 УК Украины) и назначить наказание в пределах санкции за совершение этого преступления.

По словам апеллянтов, у мужчины не было конфликта с отцом и братом, он им не угрожал и не хотел убивать. Заметили, что от взрыва случайно упавшей гранаты он и сам тяжело травмировался.

Коллегия судей сочла такие доводы апеллянтов необоснованными. Обратила внимание на показания самого обвиняемого, утверждавшего, что конфликтовал с братом, потому что тот не хотел его слушать и оскорблять. Чтобы его проучить, он выдернул кольцо гранаты.

Утверждение стороны защиты о том, что граната выпала из рук обвиняемого случайно и у него не было прямого умысла на убийство, опровергли эксперт и специалист, которые указали, что для того, чтобы привести ее в боевую готовность, нужно приложить значительные усилия. К тому же это одна из самых опасных гранат по количеству обломков с убойной силой до 200 м.

«Поэтому такие действия обвиняемого, учитывая использованное им орудие преступления – осколочной гранаты, способ ее применения, предшествовавшие события поведение виновного и потерпевших, их отношения, обоснованно расценены судом как умысел на убийство двух лиц в опасный для их жизни способ, поскольку в их основе лежат осознанные, целенаправленные и волевые действия обвиняемого (желание наступления последствий)», – констатировал апелляционный суд.

Добавил, что обвиняемый выполнил все действия, которые считал необходимыми для доведения умышленного убийства двух человек до конца, но не закончил преступление, потому что сам от взрыва получил тяжкие телесные повреждения.

По результатам апелляционного пересмотра ХАС оставил приговор суда первой инстанции без изменений, а апелляционные жалобы обвиняемого и его защитника – без удовлетворения.

С определением апелляционного суда по делу № 682/1802/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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