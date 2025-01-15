Підірвав у квартирі гранату, вбив батька та поранив брата — апеляційний суд переглянув вирок жителю Хмельниччини

Адвокат просив перекваліфікувати дії підсудного та пом’якшити покарання.

Фото: поліція

У місті Славута Хмельницької області у 2023 році нетверезий 41-річний чоловік під час сімейного конфлікту узяв ручну осколкову гранату типу «Ф-1», яку незаконно придбав і зберігав у квартирі, висмикнув кільце з чекою та кинув її у бік молодшого брата та батька.

Внаслідок вибуху тяжкі тілесні ушкодження отримали усі учасники події. 67-річний батько підривника через велику крововтрату і шок від політравми за кілька годин помер у лікарні. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області, який розглядав справу, визнав мешканця Славути винним:

у носінні, зберіганні та придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України),

закінченому замаху на вбивство двох осіб, вчиненому небезпечним для життя багатьох осіб способом (ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України),

в умисному вбивстві, вчиненому небезпечним для життя багатьох осіб способом (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України).

Відтак засудив його до 13 років позбавлення волі.

Обвинувачений та його захисник подали апеляційні скарги, в яких просили змінити вирок – перекваліфікувати дії підсудного із замаху на вбивство й убивство, вчинені небезпечним для життя багатьох осіб способом, на недбале зберігання бойових припасів (ст. 264 КК України) та призначити покарання в межах санкції за вчинення цього злочину.

За словами апелянтів, у чоловіка не було конфлікту з батьком і братом, він їм не погрожував і не хотів убивати. Зауважили, що від вибуху гранати, яка упала випадково, він і сам тяжко травмувався.

Колегія суддів визнала такі доводи апелянтів необґрунтованими. Звернула увагу на показання самого обвинуваченого, який стверджував, що конфліктував з братом, бо той не хотів його слухати й ображав. Щоб його провчити, він висмикнув кільце гранати.

Твердження сторони захисту про те, що граната випала з рук обвинуваченого випадково й він не мав прямого умислу на вбивство, спростували експерт та спеціаліст, які вказали, що для того, аби привести її у бойову готовність, треба докласти значних зусиль. До того ж це одна з найнебезпечніших гранат за кількістю уламків із забійною силою до 200 м.

«Тому такі дії обвинуваченого, з огляду на використане ним знаряддя злочину – осколкової гранати, спосіб її застосування, поведінку винного та потерпілих, що передувала події, їх стосунки, обґрунтовано розцінено судом як умисел на вбивство двох осіб в небезпечний для їх життя спосіб, оскільки в їх основі лежать усвідомлені, цілеспрямовані та вольові дії обвинуваченого (бажання настання наслідків)», – констатував апеляційний суд.

Додав, що обвинувачений виконав усі дії, які вважав необхідними для доведення умисного вбивства двох людей до кінця, але не закінчив злочин, бо сам від вибуху отримав тяжкі тілесні ушкодження.

За результатами апеляційного перегляду ХАС залишив вирок суду першої інстанції без змін, а апеляційні скарги обвинуваченого та його захисника – без задоволення.

З ухвалою апеляційного суду у справі № 682/1802/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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