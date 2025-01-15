Зміна цільового призначення земельної ділянки повинна відповідати затвердженій документації із землеустрою – Верховний Суд

Будь-яка зміна цільового призначення земельної ділянки вимагає дотримання процедури, зокрема погодження проекту землеустрою органом місцевого самоврядування.

Верховний Суд, розглянувши касаційну скаргу Луцької міської ради на рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду, ухвалив постанову, якою скасував оскаржуване рішення та направив справу на новий розгляд до цього ж суду.

Позов заступника керівника Луцької окружної прокуратури був поданий в інтересах держави в особі Луцької міської ради до Головного управління Держгеокадастру у Волинській області. Він стосувався внесення змін до Державного земельного кадастру щодо земельної ділянки, цільове призначення якої змінили з порушенням процедури.

Суди попередніх інстанцій дійшли різних висновків: суд першої інстанції задовольнив позов, визнавши, що зміна цільового призначення земельної ділянки без затвердженого органом місцевого самоврядування проєкту землеустрою є протиправною. Натомість суд апеляційної інстанції вирішив, що спір є приватноправовим і не підлягає розгляду в адміністративному судочинстві.

Верховний Суд вказав на помилки апеляційного суду:

Позов прокурора мав публічно-правовий характер, оскільки дії державного кадастрового реєстратора під час внесення змін до Державного земельного кадастру є реалізацією владних управлінських функцій. Зміна цільового призначення земельної ділянки вимагає затвердження проєкту землеустрою органом місцевого самоврядування, що прямо передбачено статтею 20 Земельного кодексу України. Суд апеляційної інстанції не перевірив правильність висновків суду першої інстанції щодо порушень з боку державного кадастрового реєстратора.

Цільове призначення земельної ділянки визначає, для чого її можна використовувати: наприклад, для будівництва житлових будинків, офісів чи ведення сільського господарства. Будь-яка зміна такого призначення вимагає дотримання затвердженої процедури, зокрема погодження проєкту землеустрою органом місцевого самоврядування. Якщо цього не зроблено, рішення про зміну цільового призначення може бути визнане незаконним.

Верховний Суд наголосив, що зміна цільового призначення земельної ділянки має відповідати затвердженій документації із землеустрою. Також Суд підкреслив, що питання належної юрисдикції є визначальним для подібних спорів, оскільки дії кадастрового реєстратора стосуються публічно-владних відносин, а не приватного інтересу власника земельної ділянки.

Постанова Верховного Суду від 21 листопада 2024 року у справі №140/11950/23 (адміністративне провадження № К/990/17018/24).

Автор: Наталя Мамченко

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