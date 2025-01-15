Изменение целевого назначения земельного участка должно соответствовать утвержденной документации по землеустройству – Верховный Суд

Любое изменение целевого назначения земельного участка требует соблюдения процедуры, в частности, согласования проекта землеустройства органом местного самоуправления.

Верховный Суд, рассмотрев кассационную жалобу городского совета Луцка на решение Восьмого апелляционного административного суда, принял постановление, которым отменил обжалуемое решение и направил дело на новое рассмотрение в этот же суд.

Иск заместителя руководителя Луцкой окружной прокуратуры был подан в интересах государства в лице Луцкого городского совета Главному управлению Госгеокадастра в Волынской области. Он касался внесения изменений в Государственный земельный кадастр по земельному участку, целевое назначение которого изменили с нарушением процедуры.

Суды предыдущих инстанций пришли к разным выводам: суд первой инстанции удовлетворил иск, признав, что изменение целевого назначения земельного участка без утвержденного органом местного самоуправления проекта землеустройства является противоправным. Суд апелляционной инстанции решил, что спор является частноправовым и не подлежит рассмотрению в административном судопроизводстве.

Верховный Суд указал на ошибки апелляционного суда:

Иск прокурора носил публично-правовой характер, поскольку действия государственного кадастрового регистратора при внесении изменений в Государственный земельный кадастр является реализацией властных управленческих функций. Изменение целевого назначения земельного участка требует утверждения проекта землеустройства органом местного самоуправления, что прямо предусмотрено статьей 20 Земельного кодекса Украины. Суд апелляционной инстанции не проверил правильность выводов суда первой инстанции относительно нарушений государственного кадастрового регистратора.

Целевое назначение земельного участка определяет, для чего его можно использовать: например, для строительства жилых домов, офисов или ведения сельского хозяйства. Любое изменение такого назначения требует соблюдения утвержденной процедуры, в частности, согласования проекта землеустройства органом местного самоуправления. Если это не сделано, решение об изменении целевого назначения может быть признано незаконным.

Верховный Суд подчеркнул, что изменение целевого назначения земельного участка должно соответствовать утвержденной документации по землеустройству. Также Суд подчеркнул, что вопросы надлежащей юрисдикции являются определяющими для подобных споров, поскольку действия кадастрового регистратора касаются публично-властных отношений, а не частного интереса собственника земельного участка.

Постановление Верховного Суда от 21 ноября 2024 г. по делу №140/11950/23 (административное производство № К/990/17018/24).

Автор: Наталя Мамченко

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