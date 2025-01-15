Владимир Зеленский установил новый государственный праздник — День Управления госохраны

День Управления государственной охраны Украины будут отмечают ежегодно 15 января.

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В среду, 15 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении Дня Управления государственной охраны Украины. Соответствующий документ размещен на сайте Главы государства.

Указ №31/2025 предусматривает празднование ежегодно Дня Управления государственной охраны Украины 15 января.

«Учитывая значение деятельности Управления государственной охраны Украины в осуществлении государственной охраны по определенным законом органам государственной власти Украины и объектам, обеспечению безопасности высших должностных лиц Украины и высоких должностных лиц, представителей иностранных государств и международных организаций на территории Украины, постановляю:

Установить в Украине День Управления государственной охраны Украины, который будет отмечать ежегодно 15 января», - говорится в тексте указа.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

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