В Укрэнерго сообщили, какое состояние энергосистемы после массированного обстрела, и действуют ли графики аварийных отключений

Из-за масштабной утренней ракетной атаки на энергетические объекты в семи областях пришлось вводить графики аварийных отключений.

Как известно, РФ нанесла очередной массированный удар по Украине. Целью была энергетическая инфраструктура. В Укрнерго сообщили, какая ситуация со светом в областях.

Отмечается, что в результате утреннего обстрела энергетики вынужденно вводили графики аварийных отключений в семи областях: Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской. Сейчас их отменили.

Украинцев призывают к экономному потреблению электричества и просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 08:00 до 20:00.

Энергетики фиксируют 15 января рост потребления электроэнергии, по состоянию на 9:30, оно было на 2,3% выше, чем в это же время в предыдущий день – во вторник. Этому способствовала облачная погода в регионах и снижение эффективности работы бытовых СЭС.

Ранее мы писали, что в Украине были введены превентивные отключения света.

Также сообщалось, что враг нанес ракетный удар по критической инфраструктуре Львовщины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.