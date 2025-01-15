Практика судов
  1. В Украине

В Укрэнерго сообщили, какое состояние энергосистемы после массированного обстрела, и действуют ли графики аварийных отключений

11:19, 15 января 2025
Из-за масштабной утренней ракетной атаки на энергетические объекты в семи областях пришлось вводить графики аварийных отключений.
В Укрэнерго сообщили, какое состояние энергосистемы после массированного обстрела, и действуют ли графики аварийных отключений
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, РФ нанесла очередной массированный удар по Украине. Целью была энергетическая инфраструктура. В Укрнерго сообщили, какая ситуация со светом в областях.

Отмечается, что в результате утреннего обстрела энергетики вынужденно вводили графики аварийных отключений в семи областях: Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской. Сейчас их отменили.

Украинцев призывают к экономному потреблению электричества и просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 08:00 до 20:00.

Энергетики фиксируют 15 января рост потребления электроэнергии, по состоянию на 9:30, оно было на 2,3% выше, чем в это же время в предыдущий день – во вторник. Этому способствовала облачная погода в регионах и снижение эффективности работы бытовых СЭС.

Ранее мы писали, что в Украине были введены превентивные отключения света.

Также сообщалось, что враг нанес ракетный удар по критической инфраструктуре Львовщины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

электроэнергия свет Укрэнерго графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине создадут Нацкомиссию по психическому здоровью – парламент принял закон

Комиссия будет осуществлять сертификацию специалистов в области психического здоровья.

Верховная Рада приняла закон относительно направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства

Усовершенствуются механизмы направления и пребывания подразделений ВСУ на территории стран-партнеров во время действия военного положения.

Изменение целевого назначения земельного участка должно соответствовать утвержденной документации по землеустройству – Верховный Суд

Любое изменение целевого назначения земельного участка требует соблюдения процедуры, в частности, согласования проекта землеустройства органом местного самоуправления.

СМИ не будут наказывать за негативные комментарии читателей о чиновниках под новостями, если те будут удалять их в течение 3 дней — принят закон

В соответствии с законом медиа нужно будет удалить комментарии читателей с обвинениями должностных лиц в течение 3 рабочих дней с момента получения жалобы или предписания Нацсовета или определения об открытии соответствующего производства судом.

За нарушение или умышленный обход санкций будут наказывать лишением свободы до 10 лет – Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект

Изменения в закон о санкциях предусматривают, в частности, такую форму обхода санкций, как приобретение заблокированных активов или совершение действий по их перемещению, преобразованию, сокрытию или маскировке.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова