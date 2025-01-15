Россияне нанесли ракетный удар по критической инфраструктуре Львовщины, есть повреждения

Максим Козицкий сообщил, что враг попал в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах.

Фото: 032.ua

В среду, 15 января, россияне атаковали Львовщину крылатыми ракетами. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

«Есть попадание в два объекта критической инфраструктуры в Дрогобычском и Стрыйском районах. К счастью, без пострадавших, но с разрушениями», – сообщил он.

По словам чиновника, системы жизнеобеспечения области работают в штатном режиме. Отключение электроэнергии пока не вводятся.

Также Козицкий добавил, из-за падения ракеты в селе Скнилов Золочевского района повреждены жилой дом и хозяйственное сооружение. Жертв и пострадавших нет.

«Рядом с домом образовалась воронка, диаметром 6 на 5 метров и глубиной около 2,5 метров. На место выехали все профильные службы», – заявил он.

Ранее сообщалось, что в Украине ввели превентивные отключения света.

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