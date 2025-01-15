Суд привлек к ответственности женщину, сын которой десять дней прогуливал уроки

Женщина оштрафована за невыполнение ею обязанностей по воспитанию малолетнего ребенка.

Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области сообщает, что от полиции поступили материалы о привлечении к административной ответственности гражданки за невыполнение ею обязанностей по обеспечению необходимых условий для воспитания ребенка. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд установил, что местная жительница уклонилась от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий для обучения своего несовершеннолетнего сына, не посещавшего учебное заведение более 10 рабочих дней без уважительных причин, чем нарушила требования ст. 8 Закона Украины «Об охране детства» и совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 184 КУоАП.

Женщина в судебное заседание не явилась, хотя должным образом сообщалась о дате, времени и месте рассмотрения дела, никаких заявлений и ходатайств об отложении дела в суд не поступало.

По информации Калушского горрайонного суда Ивано-Франковской области, вина гражданки доведена добавленными к материалам дела:

справкой-листом Калушского лицея;

письменными пояснениями самой матери;копией акта обследования материально-бытовых условий;

рапортом – письмом Калушского районного отдела полиции в Ивано-Франковской области.

Судья принял постановление о привлечении матери к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 184 КУоАП, и наложил административное взыскание в виде штрафа в размере 850 гривен. Кроме того, взыскал с нее в пользу государства 605,60 грн судебного сбора.

Апелляционная жалоба на постановление судьи может быть подана в течение десяти дней со дня его вынесения.

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