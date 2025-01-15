Практика судов
  1. В мире
  2. / Общество

Мошенничество с помощью искусственного интеллекта — фальшивый Брэд Питт обманул француженку на €830 тысяч

11:08, 15 января 2025
Доверчивая женщина считала, что находится в отношениях с актером и перечислила деньги на якобы его лечение от рака.
Мошенничество с помощью искусственного интеллекта — фальшивый Брэд Питт обманул француженку на €830 тысяч
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Франции 53-летняя женщина отправила 830 тысяч евро мошеннику, маскировавшемуся под Брэда Питта, используя искусственный интеллект. Доверчивая француженка считала, что находится в отношениях с актером и перечислила деньги на якобы его лечение от рака. Об этом сообщает The Guardian.

Женщина по имени Энн подала жалобу в полицию на мошенничество. По ее словам, она полтора года общалась с фейковым актером.

Так, в начале 2023 года ей написала лицо, выдававшее себя за мать американского актера. «Джейн Питт» написала жертве, что та будет хорошей парой для ее «сына». Впоследствии с женщиной связались с другой учетной записью под именем Брэда Питта.

Отмечено, что мошенник при общении использовал технологию создания изображений искусственного интеллекта: таким образом, он посылал собеседнице селфи и «копию паспорта» Питта.

«Я была влюблена в мужчину, с которым общалась. Он знал, как разговаривать с женщиной», – поделилась Энн.

Актер просил у нее деньги для лечения рака, поскольку его счета якобы были заморожены во время процедуры развода с Анджелиной Джоли.

Также жертва получала сгенерированные искусственным интеллектом фотографии актера, где якобы в больнице, с просьбой помочь финансово на «лечение почек».

Ранее сообщалось, что в Испании мошенники притворились Брэдом Питтом и выманили у его поклонниц 325 тысяч евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

мошенник Франция искусственный интеллект технологии ИИ шоу-бизнес

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
СМИ не будут наказывать за негативные комментарии читателей о чиновниках под новостями, если те будут удалять их в течение 3 дней — принят закон

В соответствии с законом медиа нужно будет удалить комментарии читателей с обвинениями должностных лиц в течение 3 рабочих дней с момента получения жалобы или предписания Нацсовета или определения об открытии соответствующего производства судом.

За нарушение или умышленный обход санкций будут наказывать лишением свободы до 10 лет – Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект

Изменения в закон о санкциях предусматривают, в частности, такую форму обхода санкций, как приобретение заблокированных активов или совершение действий по их перемещению, преобразованию, сокрытию или маскировке.

Результаты IQ-теста в апелляционные суды по уголовной специализации – день третий

Большинство кандидатов сдали тестирование на когнитивные способности удачно.

Критически важные предприятия смогут перебронировать работников с 22 января через Дию – Кабмин

Перебронирование работников через Дию теперь возможно без 72-часового ожидания — Минэкономики.

Комитеты Рады будут транслировать открытые заседания при согласии депутатов и размещать видеозаписи заседаний – принят закон

Закон предусматривает, что видеозапись открытого заседания комитета будет размещаться не позднее 24 часов с момента завершения заседания, но видеозапись закрытого заседания комитета не обнародуется.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юлія Харченко
    Юлія Харченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Наталія Галайко
    Наталія Галайко
    суддя Залізничного районного суду м. Львова