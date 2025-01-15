Мошенничество с помощью искусственного интеллекта — фальшивый Брэд Питт обманул француженку на €830 тысяч

Доверчивая женщина считала, что находится в отношениях с актером и перечислила деньги на якобы его лечение от рака.

Во Франции 53-летняя женщина отправила 830 тысяч евро мошеннику, маскировавшемуся под Брэда Питта, используя искусственный интеллект. Доверчивая француженка считала, что находится в отношениях с актером и перечислила деньги на якобы его лечение от рака. Об этом сообщает The Guardian.

Женщина по имени Энн подала жалобу в полицию на мошенничество. По ее словам, она полтора года общалась с фейковым актером.

Так, в начале 2023 года ей написала лицо, выдававшее себя за мать американского актера. «Джейн Питт» написала жертве, что та будет хорошей парой для ее «сына». Впоследствии с женщиной связались с другой учетной записью под именем Брэда Питта.

Отмечено, что мошенник при общении использовал технологию создания изображений искусственного интеллекта: таким образом, он посылал собеседнице селфи и «копию паспорта» Питта.

«Я была влюблена в мужчину, с которым общалась. Он знал, как разговаривать с женщиной», – поделилась Энн.

Актер просил у нее деньги для лечения рака, поскольку его счета якобы были заморожены во время процедуры развода с Анджелиной Джоли.

Также жертва получала сгенерированные искусственным интеллектом фотографии актера, где якобы в больнице, с просьбой помочь финансово на «лечение почек».

Ранее сообщалось, что в Испании мошенники притворились Брэдом Питтом и выманили у его поклонниц 325 тысяч евро.

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