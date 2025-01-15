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Шахрайство за допомогою штучного інтелекту — фальшивий Бред Пітт обдурив француженку на €830 тисяч

11:08, 15 січня 2025
Довірлива жінка вважала, що перебуває в стосунках з актором і перерахувала гроші на нібито його лікування від раку.
Шахрайство за допомогою штучного інтелекту — фальшивий Бред Пітт обдурив француженку на €830 тисяч
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У Франції 53-річна жінка відправила 830 тисяч євро шахраєві, що маскувався під Бреда Пітта, використовуючи штучний інтелект. Довірлива француженка вважала, що перебуває в стосунках з актором і перерахувала гроші на нібито його лікування від раку. Про це повідомляє The Guardian.

Жінка на ім’я Енн подала скаргу в поліцію на шахрайство. За її словами, вона півтора року спілкувалася з фейковим актором.

Так, на початку 2023 року їй написала особа, яка видавала себе за матір американського актора. «Джейн Пітт» написала жертві, що та буде гарною парою для її «сина». Згодом з жінкою звʼязалися з іншого облікового запису під іменем Бреда Пітта.

Зазначено, що шахрай під час спілкування використовував технологію створення зображень штучного інтелекту: таким чином, він надсилав співрозмовниці селфі та «копію паспорта» Пітта.

«Я була закохана в чоловіка, з яким спілкувалася. Він знав, як розмовляти з жінкою», - поділилася Енн.

Актор просив у неї гроші для «лікування раку», оскільки його рахунки нібито були заморожені під час процедури розлучення з Анджеліною Джолі.

Також жертва отримувала згенеровані штучним інтелектом фотографії актора, де той нібито в лікарні, з проханням допомогти фінансово на «лікування нирок».

Раніше повідомлялося, що в Іспанії шахраї прикинулись Бредом Піттом та видурили у його шанувальниць 325 тисяч євро.

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