Суд притягнув до відповідальності жінку, син якої десять днів прогулював уроки

Жінку оштрафували за невиконання нею обов’язків з виховання малолітньої дитини.

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області повідомляє, що від поліції надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності громадянки за невиконання нею обов'язків щодо забезпечення необхідних умов виховання дитини. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд встановив, що місцева жителька ухилилась від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов для навчання свого неповнолітнього сина, який не відвідував навчальний заклад понад 10 робочих днів без поважних причин, чим порушила вимоги ст. 8 Закону України «Про охорону дитинства» та вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 184 КУпАП.

Жінка у судове засідання не з’явилась, хоча належним чином повідомлялася про дату, час і місце розгляду справи, жодних заяв та клопотань про відкладення справи до суду не надходило.

За інформацією Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області, вина громадянки доведена доданими до матеріалів справи:

довідкою-листом Калуського ліцею;

письмовими поясненнями самої матері;

копією акту обстеження матеріально-побутових умов;

рапортом - листом Калуського районного відділу поліції в Івано-Франківській області.

Суддя прийняв постанову про притягнення матері до адміністративної відповідальності, передбаченої ч. 1 ст. 184 КУпАП, та наклав адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 850 гривень. Окрім того, стягнув із неї на користь держави 605,60 грн судового збору.

Апеляційна скарга на постанову судді може бути подана протягом десяти днів із дня її винесення.

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