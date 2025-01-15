Росіяни завдали ракетного удару по критичній інфраструктурі Львівщини, є пошкодження

Максим Козицький повідомив, що ворог влучив в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах.

Фото: 032.ua

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У середу, 15 січня, росіяни атакував Львівщину крилатими ракетами. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

«Є влучання в два об'єкти критичної інфраструктури у Дрогобицькому та Стрийському районах. На щастя, без постраждалих, але з руйнуваннями», - повідомив він.

За словами посадовця, системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі. Вимкнень електроенергії наразі не запроваджують.

Також Козицький додав, через падіння ракети у селі Скнилів Золочівського району пошкоджені житловий будинок та господарська споруда. Жертв і постраждалих нема.

«Поруч з будинком утворилася вирва, діаметром 6 на 5 метрів та глибиною близько 2,5 метрів. На місце виїхали всі профільні служби», - заявив він.

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