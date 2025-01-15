В Укренерго повідомили, який стан енергосистеми після масованого обстрілу, та чи діють графіки аварійних відключень

Через масштабну ранкову ракетну атаку на енергетичні об'єкти в семи областях довелося вводити графіки аварійних відключень.

Як відомо, РФ завдала чергового масованого удару по Україні. Ціллю була енергетична інфраструктура. В Укрнерго повідомили, яка ситуація зі світлом по областях.

Зазначається, що внаслідок ранкового обстрілу енергетики вимушено запроваджували графіки аварійних відключень у семи областях: Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській. Наразі їх скасували.

Українців закликають до ощадливого споживання електрики та просять не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно з 08:00 до 20:00.

Енергетики 15 січня фіксують зростання споживання електроенергії, станом на 9:30, воно було на 2,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Цьому сприяла хмарна погода у частині регіонів та зниження ефективності роботи побутових СЕС.

Раніше ми писали, що в Україні ввели превентивні відключення світла.

Також повідомлялося, що ворог завдав ракетного удару по критичній інфраструктурі Львівщини.

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