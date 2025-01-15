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Володимир Зеленський встановив нове державне свято — День Управління держохорони

11:30, 15 січня 2025
День Управління державної охорони України відзначатимуть щорічно 15 січня.
Володимир Зеленський встановив нове державне свято — День Управління держохорони
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У середу, 15 січня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення Дня Управління державної охорони України. Відповідний документ розміщений на сайті Глави держави.

Указ № 31/2025 передбачає відзначення щорічно Дня Управління державної охорони України 15 січня.

«Ураховуючи значення діяльності Управління державної охорони України у здійсненні державної охорони щодо визначених законом органів державної влади України та обʼєктів, забезпеченні безпеки вищих посадових осіб України та високих посадових осіб, представників іноземних держав та міжнародних організацій на території України, постановляю:

  1. Установити в Україні День Управління державної охорони України, який відзначати щороку 15 січня», - йдеться у тексті указу.

Указ набрав чинності з дня його опублікування.

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Володимир Зеленський свято

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