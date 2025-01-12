На Сумщині завершили будівництво підземної школи, фото

У Сумській області добудували підземну школу. Вона розташована у Шосткинському районі. Про це повідомили у Сумській ОВА.
Зазначається, що до 20 січня діти в громаді вже розпочнуть навчання.
Очільник області Володимир Артюх повідомив, що в Шосткинській громаді наразі будується ще одна така ж підземна школа. Наразі роботи виконані на 80%. Планується, що з 1 вересня діти цієї школи також будуть навчатися в безпечних умовах.
Джерело фото: Сумська обласна військова адміністрація
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