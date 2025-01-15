Украина вернула домой 25 пленных - военных и гражданских, фото

Это первый обмен пленными в 2025 году.

Из российского плена в Украину вернулись 25 человек, среди них как военные, так и гражданские. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

Среди них – защитники «Азовстали» и Мариуполя, Харьковщины, Донбасса, Запорожья и Херсонщины. «Ребята имеют тяжелые ранения и болезни. Каждый из них получит всю необходимую медицинскую помощь», – добавил он.

Это первый обмен пленными в 2025 году.

«Благодарю команду, которая ищет наших людей и организует эту важную работу. Благодарим Объединенные Арабские Эмираты за содействие, чтобы сегодняшнее событие стало возможным», — подчеркнул Президент.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец добавил, что вернулись раненые и тяжелобольные защитники, очень долго находившиеся в плену.

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