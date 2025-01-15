Україна повернула додому 25 полонених — військових та цивільних, фото

Це перший обмін полоненими у 2025 році.

З російського полону в Україну повернулися 25 людей — серед них як військові, так і цивільні. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

Серед них – захисники «Азовсталі» та Маріуполя, Харківщини, Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. «Хлопці мають важкі поранення та хвороби. Кожен із них отримає всю необхідну медичну допомогу», – додав він.

Це перший обмін полоненими у 2025 році.

«Дякую команді, яка шукає наших людей та організовує цю важливу роботу. Дякуємо Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння, щоб сьогоднішня подія стала можливою», — наголосив Президент.

Омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що повернулися поранені і тяжкохворі захисники, які дуже довго перебували в полоні.