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В Киеве к женщине, которая хотела проверить, как быстро приедет скорая, вызвали полицию

23:48, 20 января 2025
Теперь гражданка должна оплатить штраф в 3400 гривен.
В Киеве к женщине, которая хотела проверить, как быстро приедет скорая, вызвали полицию
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В столице женщина, которая хотела проверить, как быстро приедет скорая, теперь должна оплатить штраф, ведь, как отмечают в Патрульной полиции Киева, за заведомо ложное сообщение предусмотрено наказание.

Как отмечается, на спецлинию 112 позвонила по телефону гражданка и сообщила, что ей стало плохо в одном из торговых центров Соломенского района. Следовательно, на место оперативно приехали медики. Однако тогда женщина пояснила, что в помощи не нуждается. По ее словам, таким образом она решила проверить, как быстро приедет карета скорой, если она удаст, что нуждается в помощи. После этого медики вызвали на место патрульных.

В полиции разъяснили гражданке, что она совершила правонарушения и вынесла на нее постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП. Теперь женщина обязана заплатить штраф – 3 400 гривен.

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полиция Киев штраф / штрафы

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