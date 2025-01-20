В Киеве к женщине, которая хотела проверить, как быстро приедет скорая, вызвали полицию

Теперь гражданка должна оплатить штраф в 3400 гривен.

В столице женщина, которая хотела проверить, как быстро приедет скорая, теперь должна оплатить штраф, ведь, как отмечают в Патрульной полиции Киева, за заведомо ложное сообщение предусмотрено наказание.

Как отмечается, на спецлинию 112 позвонила по телефону гражданка и сообщила, что ей стало плохо в одном из торговых центров Соломенского района. Следовательно, на место оперативно приехали медики. Однако тогда женщина пояснила, что в помощи не нуждается. По ее словам, таким образом она решила проверить, как быстро приедет карета скорой, если она удаст, что нуждается в помощи. После этого медики вызвали на место патрульных.

В полиции разъяснили гражданке, что она совершила правонарушения и вынесла на нее постановление по ст. 183 (Заведомо ложный вызов спецслужб) КУоАП. Теперь женщина обязана заплатить штраф – 3 400 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.