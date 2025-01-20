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У Києві до жінки, яка хотіла перевірили як швидко приїде швидка, викликали поліцію

23:48, 20 січня 2025
Тепер громадянка має оплатити штраф у 3400 гривень.
У Києві до жінки, яка хотіла перевірили як швидко приїде швидка, викликали поліцію
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У столиці жінка, яка хотіла перевірили як швидко приїде швидка, тепер має оплатити штраф, адже як наголошують у Патрульній поліції Києва, за завідомо неправдиве повідомлення передбачено покарання.

Як зазначається, на спецлінію 112 зателефонувала громадянка та повідомила, що їй стало зле в одному з торгових центрів Солом'янського району. Відтак, на місце оперативно приїхали медики. Однак тоді жінка пояснила, що допомоги не потребує. За її словами, таким чином вона вирішила перевірити, як швидко приїде карета швидкої, якщо вона вдасть, що потребує допомоги. Після цього медики викликали на місце патрульних.

У поліції роз'яснили громадянці, що вона вчинила правопорушення та винесли на неї постанову за ст. 183 (Завідомо неправдивий виклик спецслужб) КУпАП. Тепер жінка зобов'язана сплатити штраф – 3 400 гривень.

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поліція Київ штраф

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