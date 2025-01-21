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У Києві судитимуть приватного виконавця, який незаконно зняв арешт з квартири, що була спадщиною 8-річної дівчинки

07:00, 21 січня 2025
На цей час незаконну угоду з квартирою дитина та її бабуся оскаржили у суді.
У Києві судитимуть приватного виконавця, який незаконно зняв арешт з квартири, що була спадщиною 8-річної дівчинки
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У Києві судитимуть приватного виконавця, який незаконно зняв арешт з квартири, що була спадщиною 8-річної дівчинки. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Згідно матеріалів слідства, у 2020 році квартиру, яка мала перейти у спадок дитини, шляхом обману намагалися продати.

Так, з метою захисту прав дитини Солом’янський районний суд міста Києва наклав на неї арешт. Інформацію про арешт  внесли до Єдиного реєстру заборон на відчуження об’єктів нерухомого майна.

У 2021 році приватний виконавець, маючи доступ до Реєстру, розуміючи підстави арешту, без законних підстав зняв його.

«Це дозволило заволодіти цією квартирою співробітнику однієї з приватних компаній, яка спеціалізується, зокрема, і на колекторській діяльності», — вказали у прокуратурі.

Згідно висновку експерта, вартість квартири становить понад 1,2 млн гривень.  Наразі обвинувальний акт відносно приватного виконавця скеровано до суду.

На цей час незаконну угоду з квартирою дитина та її бабуся оскаржили у суді.

Прокуратура додала, що справа за обвинуваченням у шахрайстві (ч. 4 ст. 190 КК України) працівника колекторської фірми, який незаконно заволодів квартирою після зняття з неї арешту, вже перебуває на розгляді Солом’янського райсуду Києва.

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