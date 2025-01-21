В настоящее время незаконное соглашение с квартирой ребенок и его бабушка обжаловали в суде.

В Киеве будут судить частного исполнителя, незаконно снявшего арест с квартиры, которая была наследием 8-летней девочки. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, в 2020 году квартиру, которая должна была перейти по наследству ребенка, путем обмана пытались продать.

Так, с целью защиты прав ребенка Соломенский районный суд города Киева наложил на него арест. Информацию об аресте внесли в Единый реестр запретов на отчуждение объектов недвижимого имущества.

В 2021 году частный исполнитель, имея доступ в Реестр, понимая основания ареста, без законных оснований снял его.

«Это позволило завладеть этой квартирой сотруднику одной из частных компаний, специализирующейся, в том числе, и на коллекторской деятельности», — указали в прокуратуре.

Согласно заключению эксперта, стоимость квартиры составляет более 1,2 млн. гривен. В настоящее время обвинительный акт в отношении частного исполнителя направлен в суд.

В настоящее время незаконное соглашение с квартирой ребенок и его бабушка обжаловали в суде.

Прокуратура добавила, что дело по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 190 УК Украины) работника коллекторской фирмы, незаконно завладевшего квартирой после снятия с нее ареста, уже находится на рассмотрении Соломенского райсуда Киева.

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