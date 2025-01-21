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Из Киева в США пытались отправить бивни моржа с надписью «Прощай, немытая Чукотка», фото

07:36, 21 января 2025
Таможенники предотвратили незаконный вывоз бивней моржа, который находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры.
Из Киева в США пытались отправить бивни моржа с надписью «Прощай, немытая Чукотка», фото
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Киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз в США бивней моржа, который находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры. Об этом сообщает Киевская таможня.

В частности, в международной почтовой отправке, которая направлялась из Киева в США, обнаружили шесть частей бивней.

Три из шести частей составляют один бивень.

На бивне была нанесена надпись: «Прощай, немытая чукотка, страна консервов и камней, страна повышенных окладов и проспиртованных людей». С торца есть надпись «Уэлькаль. 1989 г.», а сбоку нанесен «На память Мошковским от Банах».

В итоге проведённой экспертизы бивни принадлежат моржам.

Сам морж (Odobenus rosmarus) как вид, которому грозит исчезновение, находится под охраной Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры (CITES).

Конвенцией предусмотрено, что для экспорта любого животного или растения, находящегося под защитой, живого или мертвого, и любой легко узнаваемой части или производного от него, необходимо предварительно получить разрешительные документы. Их выдают административные органы Украины по вопросу выполнения требований Конвенции.

На момент осуществления таможенного контроля такие документы в таможню не предоставлялись, в международной почтовой отправке их также не было. Киевская таможня составила протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 473 Таможенного кодекса Украины в отношении отправителя. Бивные моржа изъяли.

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таможня животные

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