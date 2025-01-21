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З Києва до США намагалися відправити бивні моржа з написом «Прощай, немытая Чукотка», фото

07:36, 21 січня 2025
Митники запобігли незаконному вивезенню бивнів моржа, який перебуває під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори.
З Києва до США намагалися відправити бивні моржа з написом «Прощай, немытая Чукотка», фото
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Київські митники запобігли незаконному вивезенню до США бивнів моржа, який перебуває під захистом Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори. Про це повідомляє Київська митниця.

Зокрема, у міжнародному поштовому відправленні, яке прямувало з Києва до США, виявили шість частин бивнів.

Три з шести частин складають один бивень.

На бивні був нанесений напис: «Прощай, немытая Чукотка, страна консервов и камней, страна повышенных окладов и проспиртованных людей». З торця є напис «Уелькаль. 1989 р.», а збоку нанесено «На пам'ять Мошковським від Банах».

У підсумку проведеної експертизи, бивні належать моржам.

А сам морж (Odobenus rosmarus) як вид, якому загрожує зникнення, перебуває під охороною Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори (CITES).

Конвенцією передбачено, що для експорту будь-якої тварини чи рослини, які перебувають під захистом, живої або мертвої, та будь-якої легко впізнаваної частини чи похідного від неї, необхідно попередньо отримати дозвільні документи. Їх видають адміністративні органи України з питання виконання вимог Конвенції.

На момент здійснення митного контролю таких документів до митниці не надавали, в міжнародному поштовому відправленні їх також не було. Київська митниця склала протоколи про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України щодо відправника. Бивні моржа вилучили.

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митниця тварини

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