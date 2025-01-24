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В Одесской области побережье Черного моря покрылось пятнами мазута – фото и видео

11:50, 24 января 2025
Мазут вылился после аварии российских танкеров в Керченском проливе и после шторма добрался до берега Одесской области.
В Одесской области побережье Черного моря покрылось пятнами мазута – фото и видео
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В Белгород-Днестровском районе Одесской области на пляже Лиманской громады после недавнего шторма обнаружили черные маслянистые пятна, вероятно, мазута. Об этом сообщил доктор биологических наук Иван Русев.

«Вот и до наших одесских берегов добралась страшная мазутная беда Черного моря. После штормов на песчаную пересыпь в рекреационной зоне «Катранка» возле Дунайского биосферного заповедника и Национальный природный парк «Тузловские лиманы» штормом вынесло мазут, которой вылился после аварии рашистских танкеров в Керченском проливе. Я писал, что последствия таких экологических катастроф не имеют границ и что тысячи тонн мазута, которой вылился в море, вызовут большую беду для природных экосистем Черного моря и его биоразнообразия», - рассказал Русев.

По его словам, речь идет о последствиях деятельности России, которые могут повлечь постепенное уничтожение экосистемы Черного моря. Русев отметил, что мазут, вероятно, попал в море через затонувшие российские танкеры.

Темные вещества со специфическим запахом замечены на значительном расстоянии - 20-45 метров от воды. Образцы веществ уже отправлены в Украинский научный экологический центр моря для детального анализа.

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россия Одесса нефть Черное море

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