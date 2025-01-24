Кабмин назначил Лесю Карнаух заместителем председателя Государственной налоговой службы

Заместителем Руслана Кравченко стала Леся Карнаух.

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко получил нового заместителя. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров на заседании 24 января. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин принял распоряжение о назначении Леси Карнаух заместителем главы Государственной налоговой службы.

Также на заседании правительства было принято решение о назначении Андрея Кашубы заместителем министра развития общин и территорий Украины.

Кроме этого, приняли решение об увольнении Елены Крамаренко с должности первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Леся Карнаух находится на государственной службе с 2004 года. В свое время работала заместителем руководителя аппарата в Счетной палате. В настоящее время она занимает должность заместителя председателя Киевской областной военной администрации.

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