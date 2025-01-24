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Кабмин назначил Лесю Карнаух заместителем председателя Государственной налоговой службы

16:33, 24 января 2025
Заместителем Руслана Кравченко стала Леся Карнаух.
Кабмин назначил Лесю Карнаух заместителем председателя Государственной налоговой службы
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Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко получил нового заместителя. Соответствующее решение было принято Кабинетом Министров на заседании 24 января. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин принял распоряжение о назначении Леси Карнаух заместителем главы Государственной налоговой службы.

Также на заседании правительства было принято решение о назначении Андрея Кашубы заместителем министра развития общин и территорий Украины.

Кроме этого, приняли решение об увольнении Елены Крамаренко с должности первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Леся Карнаух находится на государственной службе с 2004 года. В свое время работала заместителем руководителя аппарата в Счетной палате. В настоящее время она занимает должность заместителя председателя Киевской областной военной администрации.

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налоговая Кабинет Министров Украины

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