Кабмін призначив Лесю Карнаух заступницею голови Державної податкової служби

Заступницею Руслана Кравченка стала Леся Карнаух.

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Голова Державноъ податкової служби Руслан Кравченко отримав нового заступника. Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні 24 січня. Про це повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін ухвалив розпорядження про призначення Лесі Карнаух заступницем Голови Державної податкової служби.

Також на засіданні уряду ухвалили рішення про призначення Андрія Кашуби заступником міністра розвитку громад та територій України.

Крім цього, ухвалили звільнити Олену Крамаренко з посади першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначимо, що Леся Карнаух перебуває на державній службі з 2004 року. Свого часу працювала заступником керівника апарату у Рахунковій палаті. Наразі вона обіймає посаду заступника голови Київської обласної військової адміністрації.

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