Практика судів
  1. В Україні

Пожежа в готелі Туреччини забрала 78 життів – затримано 14 людей, зокрема, власника бізнесу

21:41, 24 січня 2025
Президент Туреччини відреагував на трагедію на гірськолижному курорті.
Пожежа в готелі Туреччини забрала 78 життів – затримано 14 людей, зокрема, власника бізнесу
Фото: Anadolu
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Туреччині на гірськолижному курорті Болу-Карталкая сталася масштабна пожежа в готелі, внаслідок якої загинули 78 людей. Ще 51 особа отримала поранення. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив про затримання 14 осіб, серед яких власник готелю, його співробітники та троє працівників місцевого муніципалітету.

«Ті, хто завдав великого болю нашій нації через помилку, нехтування обов’язком, порушення правил і жадібність, обов’язково будуть притягнуті до відповідальності перед судом», — заявив Ердоган.

Для гасіння пожежі та порятунку людей було залучено 171 одиницю техніки та близько 550 рятувальників. Президент зазначив, що триває розслідування для встановлення всіх обставин трагедії та визначення винних.

Серед 51 постраждалого 43 вже виписані з лікарень, ще 8 осіб перебувають на лікуванні.

Трагедія стала серйозним викликом для місцевої влади та залишила глибокий слід у суспільстві.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція президент Туреччина пожежа

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Провалили роботу»: Рустем Умєров повідомив, що контракт із головою АОЗ Мариною Безруковою продовжено не буде, а Дмитра Кліменкова звільнять з посади заступника

«Я ухвалив рішення відсторонити всіх, хто провалив роботу із закупівель озброєння: подаю до Кабміну подання на звільнення мого заступника — Дмитра Кліменкова, а контракт із Мариною Безруковою Міністерство оборони не продовжує» — Рустем Умєров.

Тільки 8% населення знає про те, що в Україні працює НАБУ і ДБР – голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк

Як підкреслила Олена Шуляк, головним антикорупційним органом переважна більшість громадян вважає поліцію, і тільки 8% населення знає про те, що в Україні працює НАБУ і ДБР.

Змінити процедуру відбору керівника АРМА — зобов’язання в рамках програми фінансової підтримки Ukraine Facility, яке має бути виконане до кінця березня – Анастасія Радіна

Управління арештованими активами в АРМА залишається проблематичним, заявила голова Антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна.

До кого з членів Вищої ради правосуддя найбільша довіра — опитування триває

Хто з членів Вищої ради правосуддя викликає найбільшу довіру — опитування.

Уряд створив Агенцію національної єдності і затвердив положення про Мінєдності

Агенція національної єдності стимулюватиме процеси повернення громадян до України.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Шуляк
    Олена Шуляк
    голова Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування
  • Ірина Фаловська
    Ірина Фаловська
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді