Пожежа в готелі Туреччини забрала 78 життів – затримано 14 людей, зокрема, власника бізнесу

Президент Туреччини відреагував на трагедію на гірськолижному курорті.

Фото: Anadolu

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У Туреччині на гірськолижному курорті Болу-Карталкая сталася масштабна пожежа в готелі, внаслідок якої загинули 78 людей. Ще 51 особа отримала поранення. Про це повідомляє агентство Anadolu.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив про затримання 14 осіб, серед яких власник готелю, його співробітники та троє працівників місцевого муніципалітету.

«Ті, хто завдав великого болю нашій нації через помилку, нехтування обов’язком, порушення правил і жадібність, обов’язково будуть притягнуті до відповідальності перед судом», — заявив Ердоган.

Для гасіння пожежі та порятунку людей було залучено 171 одиницю техніки та близько 550 рятувальників. Президент зазначив, що триває розслідування для встановлення всіх обставин трагедії та визначення винних.

Серед 51 постраждалого 43 вже виписані з лікарень, ще 8 осіб перебувають на лікуванні.

Трагедія стала серйозним викликом для місцевої влади та залишила глибокий слід у суспільстві.

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