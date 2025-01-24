Пожар в отеле Турции унес 78 жизней – задержаны 14 человек, в частности, владелец бизнеса

Президент Турции отреагировал на трагедию на горнолыжном курорте.

Фото: Anadolu

В Турции на горнолыжном курорте Болу-Карталкая произошел масштабный пожар в отеле, в результате которого погибли 78 человек. Еще 51 человек получил ранения. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о задержании 14 человек, среди которых владелец отеля, его сотрудники и трое работников местного муниципалитета.

«Те, кто причинил большую боль нашей нации из-за ошибки, пренебрежения долгом, нарушения правил и жадности, обязательно будут привлечены к ответственности перед судом», - заявил Эрдоган.

Для тушения пожара и спасения людей была привлечена 171 единица техники и около 550 спасателей. Президент отметил, что продолжается расследование для установления всех обстоятельств трагедии и определения виновных.

Среди 51 пострадавшего 43 уже выписаны из больниц, еще 8 человек находятся на лечении.

Трагедия стала серьезным вызовом для местной власти и оставила глубокий след в обществе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.