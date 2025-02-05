Украина вернула из российского плена 150 защитников, фото

Некоторые из военнослужащих находились в российском плену более двух лет.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что из российского плена вернули 150 защитников. Некоторые из них находились в плену более двух лет.

"Мы возвращаем из российского плена 150 наших защитников. Это солдаты, сержанты, офицеры. Воины Военно-Морских сил, попавшие в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушные силы, военные Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцы, пограничники, терробороновцы, а также полицейский. Все они по разным направлениям фронта, но их объединяет общее: они боролись за Украину", - рассказал Зеленский в Телеграм.

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