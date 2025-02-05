Нацбанк выпустил новую оригинальную монету номиналом 10 гривен – фото

Монета изготовлена ​​из серебра 925 пробы и имеет номинал 10 гривен.

В канун Дня влюбленных Национальный банк ввел в обращение новую памятную монету «Сила любви». Она изготовлена ​​из серебра 925 пробы и имеет номинал 10 гривен, а тираж будет составлять всего до 15 000 штук.

На аверсе монеты изображена роза, стилизованная в виде сердца (локальная позолота), а в графическое полотно вписано слово «любовь» на разных языках мира.

На реверсе в центре – золотое сердце, от которого равномерно расходятся вибрации искренней и всеобъемлющей любви.

Купить монету можно будет с 12 февраля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ.

Кроме того, по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ она будет также реализовываться и банками-дистрибьюторами.

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