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Нацбанк випустив нову оригінальну монету номіналом 10 гривень – фото

18:23, 5 лютого 2025
Монета виготовлена зі срібла 925 проби та має номінал 10 гривень.
Нацбанк випустив нову оригінальну монету номіналом 10 гривень – фото
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Напередодні Дня закоханих Національний банк ввів в обіг нову пам’ятну монету «Сила кохання». Вона виготовлена зі срібла 925 проби та має номінал 10 гривень, а тираж становитиме лише до 15 000 штук.

На аверсі монети зображено троянду, стилізовану у вигляді серця (локальна позолота), а у графічне полотно вписано слово «кохання» різними мовами світу.

На реверсі в центрі – золоте серце, від якого рівномірно розходяться вібрації щирого та всеосяжного кохання.

Придбати монету можна буде з 12 лютого в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.

Крім того, в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ вона також реалізовуватиметься і банками-дистриб’юторами.

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НБУ

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