РФ будет делать все, чтобы втянуть Беларусь в войну – Владимир Зеленский

По словам Президента, Путин этого очень хочет.

Владимир Путин будет пытаться делать все, чтобы втянуть Беларусь в войну. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский 5 февраля после встречи с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.

«С амбициями Путина, и то, что сегодня мы видим, что он делает все, чтобы не остановить эту войну – это факт: он будет идти дальше. Будет думать о других странах, я уверен в этом», – сказал Президент. «Он будет провоцировать другие страны. Может быть Польша следующей или балтийской страны. И это не просто, знаете, какая-то очередная риторика. Увидите, весной, летом или осенью он будет размещать силы на территории Беларуси. И многие европейцы, может и Соединенные Штаты, будут говорить, что это устрашение Польши, Литвы и других балтийских наших партнеров».

Зеленский подчеркнул, что Путин будет делать все, чтобы втянуть Беларусь в войну.

«Я не знаю, будет ли вторжение, но в любом случае он таким образом затянет Беларусь войну. Хотя, на мой взгляд, после того, как они атаковали Украину ракетами, они уже были в этой войне. Но их люди – нет. Их войско – нет. Пока. Но Путин этого очень хочет», – сказал Президент.

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