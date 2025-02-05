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РФ буде робити все, щоб втягнути Білорусь у війну – Володимир Зеленський

19:22, 5 лютого 2025
За словами Президента, Путін цього дуже хоче.
РФ буде робити все, щоб втягнути Білорусь у війну – Володимир Зеленський
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Володимир Путін буде намагатися робити все, щоб втягнути Білорусь у війну. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський 5 лютого після зустрічі з міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Леммі.

«З амбіціями Путіна, і те, що сьогодні ми бачимо, що він робить все, щоб не зупинити цю війну, – це факт: він буде йти далі. Буде думати про інші країни, я впевнений у цьому», – сказав Президент. «Він буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною або балтійські країни. І це не просто, знаєте, якась риторика чергова. Побачите, навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців, може і Сполучені Штати, будуть говорити, що це залякування Польщі, Литви й інших балтійських наших партнерів».

Зеленський наголосив, що Путін буде робити все, щоб втягнути Білорусь у війну.

«Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні. Але їхні люди – ні. Їхнє військо – ні. Поки що. Але Путін цього дуже хоче», – сказав Президент.

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війна Володимир Зеленський

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