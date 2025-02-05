США оприлюднять план Дональда Трампа щодо припинення війни РФ проти України – відомо коли та деталі

Відомо елементи плану Трампа, який буде представлений на наступному тижні.

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Сполучені Штати Америки планують представити союзникам план Дональда Трампа щодо припинення війни РФ проти України. Однак невідомо, наскільки детальними будуть обговорення та в якому форматі вони проходитимуть.

Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

План буде представлений союзникам спецпредставником Трампа з питань України та РФ Кітом Келлогом.

Як вказується, план може бути озвучено на конференції 14-16 лютого в Німеччині.

Bloomberg пише, що елементи плану включають ймовірне заморожування конфлікту та збереження тимчасово окупованих Росією територій у невизначеному статусі, водночас Україна отримає гарантії безпеки, щоб Москва не змогла знову напасти.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, яка пройде з 14 по 16 лютого. Свою участь у заході він анонсував у соцмережі Х.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що уже є робочі дати візиту команди спеціального представника президента США Дональда Трампа по Україні та Росії Кіта Келлога.

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