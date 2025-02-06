Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої особи, в тому числі усиновлені.

Головне управління ДПС у Харківській області нагадує, хто відноситься до членів сім’ї першого та другого ступеня споріднення.

Зазначається, що відповідно до п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу (далі – ПКУ) членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення для цілей розділу IV ПКУ вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

Членами сім’ї фізичної особи другого ступеня споріднення для цілей розділу IV ПКУ вважаються її рідні брати та сестри, її баба та дід з боку матері і з боку батька, онуки.

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