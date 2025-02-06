Членами семьи физического лица первой степени родства считаются его родители, его муж или жена, дети такого лица, в том числе усыновленные.

Главное управление ГНС в Харьковской области напоминает, кто относится к членам семьи первой и второй степени родства.

Отмечается, что согласно п.п. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Налогового кодекса (далее – НКУ) членами семьи физического лица первой степени родства для целей раздела IV НКУ считаются его родители, его жена/муж, дети такого физического лица, в том числе усыновленные.

Членами семьи физического лица второй степени родства для целей раздела IV НКУ считаются его родные братья и сестры, его бабушка и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки.

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