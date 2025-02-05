США обнародуют план Дональда Трампа по прекращению войны РФ против Украины – известно когда и детали

Известны элементы плана Трампа, который будет представлен на следующей неделе.

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Соединенные Штаты Америки планируют представить союзникам план Дональда Трампа по поводу прекращения войны РФ против Украины. Однако неизвестно, насколько детальными будут обсуждения и в каком формате они будут проходить.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

План будет представлен союзникам спецпредставителем Трампа по вопросам Украины и РФ Китом Келлогом.

Как указывается, план может быть озвучен на конференции 14-16 февраля в Германии.

Bloomberg пишет, что элементы плана включают вероятное замораживание конфликта и сохранение временно оккупированных Россией территорий в неопределенном статусе, в то же время Украина получит гарантии безопасности, чтобы Москва не смогла снова напасть.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и РФ Кит Келлог примет участие в конференции в Мюнхене, которая пройдет с 14 по 16 февраля. Свое участие в мероприятии он анонсировал в соцсети Х.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что уже есть рабочие даты визита команды специального представителя президента США Дональда Трампа по Украине и России Кита Келлога.

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