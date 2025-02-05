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В Украину завезли опасные кабачки из Турции

20:47, 5 февраля 2025
В указанной продукции обнаружили превышенное содержание нитратов.
В Украину завезли опасные кабачки из Турции
Источник фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области
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В Киевской области уничтожили партию груза со свежими кабачками из Турции.

В Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киевской области указали, что в указанной продукции было обнаружено несоответствие требованиям нормативных документов, а именно: превышено содержание нитратов. Таким образом, согласно требованиям законодательства, груз был задержан для его уничтожения.

«Опасными считаются пищевые продукты, которые являются вредными для здоровья и/или непригодными для употребления. В частности, к некачественной и опасной относится продукция, не отвечающая обязательным требованиям действующих в Украине нормативно-правовых актов и нормативных документов, касающихся ее безопасности для жизни и здоровья человека, имущества и окружающей среды. Обращение такой продукции в Украине запрещено», - пояснили в Госпродпотребслужбе.

Груз весом 810 кг уничтожен при участии представителя Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства Бориспольского района Главного управления Госпродпотребслужбы в Киевской области под таможенным контролем и при участии государственного инспектора отдела пограничного инспекционного контроля «Борисполь».

Источник фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Киевской области

 

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Госпотребслужба Киевская область

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