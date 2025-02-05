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Государственная миграционная служба объяснила, действует ли просроченный паспорт во время военного положения

22:00, 5 февраля 2025
Украинцам разъяснили вопрос действия просроченного паспорта во время военного положения.
Государственная миграционная служба объяснила, действует ли просроченный паспорт во время военного положения
Фото: dmsu.gov.ua
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Государственная миграционная служба Украины разъяснила, действует ли просроченный паспорт во время военного положения.

В условиях военного положения жители прифронтовых регионов часто сталкиваются с ситуациями, из-за которых невозможно вовремя принять все меры для того, чтобы вклеить фотографию в паспорт или обменять документ, срок действия которого истек.

«По постановлению Правительства документы удостоверяют личность и считаются подтверждающими гражданство Украины, на протяжении всего срока действия военного положения и в течение 30 календарных дней со дня его прекращения или отмены:

- паспорта граждан Украины в форме ID-карты (срок действия которых закончился после 24.01.2022 и в период действия военного положения);

- паспорта граждан Украины в форме книжечки, в которые не вклеена фотография лица в случае достижения им 25-летнего или 45-летнего возраста (срок вклеивания к которым наступил после 24.01.2022 и в период военного положения)», - сказано в сообщении.

В ГМС добавили, что эти документы подлежат обмену или вклеиванию новых фотографий в соответствии с достигнутым возрастом в течение 30 календарных дней со дня прекращения или отмены военного положения.

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Госмиграционная служба

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