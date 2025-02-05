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Державна міграційна служба пояснила, чи діє прострочений паспорт під час воєнного стану

22:00, 5 лютого 2025
Українцям роз’яснили питання щодо дії простроченого паспорту під час воєнного стану.
Державна міграційна служба пояснила, чи діє прострочений паспорт під час воєнного стану
Фото: dmsu.gov.ua
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Державна міграційна служба України роз’яснила, чи діє прострочений паспорт під час воєнного стану.

В умовах дії воєнного стану мешканці прифронтових регіонів часто стикаються з ситуаціями, через які неможливо вчасно вжити всіх заходів для того, щоб вклеїти фотокартку до паспорта чи обміняти документ, строк дії якого закінчився.

«За постановою Уряду документи посвідчують особу та вважаються такими, що підтверджують громадянство України, упродовж всього терміну дії воєнного стану та протягом 30 календарних днів з дня його припинення чи скасування:

- паспорти громадян України у формі ID-картки (строк дії яких закінчився після 24.01.2022 року та в період дії воєнного стану);

- паспорти громадян України у формі книжечки, до яких не вклеєно фотокартку особи у разі досягнення нею 25-річного або 45-річного віку (строк вклеювання до яких настав після 24.01.2022 та в період воєнного стану)», - сказано у повідомленні.

У ДМС додали, що ці документи підлягають обміну або вклеюванню нових фотокарток відповідно до досягнутого віку протягом 30 календарних днів з дня припинення чи скасування воєнного стану.

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Держміграційна служба

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