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Звільнення з військової служби на підставі загибелі близького родича — Пленум Верховного Суду розгляне конституційне подання

16:20, 5 лютого 2025
Пленум ВС розгляне питання про звернення до КСУ з поданням щодо конституційності положень абз. 16 п. 3 ч. 12 ст. 26 Закону України від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ «Про військовий обов'язок і військову службу».
Звільнення з військової служби на підставі загибелі близького родича — Пленум Верховного Суду розгляне конституційне подання
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Пленум Верховного Суду 7 лютого розгляне два конституційні подання та заслухає інформацію про діяльність ВС у 2024 році. Про це інформує Верховний Суд.

Зокрема, на засіданні Пленуму Голова Верховного Суду представить інформацію про результати діяльності Верховного Суду, а також про ключові аспекти функціонування судової влади у 2024 році.

Крім того, в межах засідання планується заслухати інформацію про результати діяльності Великої Палати ВС та основні показники роботи Апарату ВС за минулий рік.

Координатори робочих груп щодо стратегії забезпечення єдності судової практики та щодо основних принципів судового менеджменту (ефективного управління діяльністю Верховного Суду) поінформують про діяльність цих груп.

Пленум ВС розгляне також питання про звернення до Конституційного Суду України з поданням щодо конституційності положень абз. 16 п. 3 ч. 12 ст. 26 Закону України від 25 березня 1992 року № 2232-ХІІ «Про військовий обов'язок і військову службу».

Вказана норма передбачає, що під час дії воєнного стану військовослужбовці звільняються з військової служби через сімейні обставини або з інших поважних причин, якщо їхні близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі у антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Ще одне питання порядку денного стосується конституційного подання щодо конституційності п. 18 розд. «Прикінцеві та перехідні положення» ЦК України про звільнення на період дії воєнного стану позичальника від відповідальності, визначеної ст. 625 цього Кодексу, у вигляді обов'язку сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення.

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КСУ Верховний Суд військові армія військовослужбовці військова служба

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