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Увольнение с военной службы на основании гибели близкого родственника — Пленум Верховного Суда рассмотрит конституционное представление

16:20, 5 февраля 2025
Пленум ВС рассмотрит вопрос об обращении в КСУ с представлением о конституционности положений абз. 16 п. 3 ч. 12 ст. 26 Закона Украины от 25 марта 1992 года № 2232-ХІІ «О воинской обязанности и военной службе».
Увольнение с военной службы на основании гибели близкого родственника — Пленум Верховного Суда рассмотрит конституционное представление
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Пленум Верховного Суда 7 февраля рассмотрит два конституционных представления и заслушает информацию о деятельности ВС в 2024 году. Об этом сообщает Верховный Суд.

В частности, на заседании Пленума Председатель Верховного Суда представит информацию о результатах деятельности Верховного Суда, а также ключевых аспектах функционирования судебной власти в 2024 году.

Кроме того, в рамках заседания планируется заслушать информацию о результатах деятельности Большой Палаты ВС и основных показателях работы Аппарата ВС за прошлый год.

Координаторы рабочих групп относительно стратегии обеспечения единства судебной практики и основных принципов судебного менеджмента (эффективного управления деятельностью Верховного Суда) проинформируют о деятельности этих групп.

Пленум ВС рассмотрит также вопрос об обращении в Конституционный Суд Украины с представлением о конституционности положений абз. 16 п. 3 ч. 12 ст. 26 Закона Украины от 25 марта 1992 года № 2232-ХІІ «О воинской обязанности и военной службе».

Указанная норма предусматривает, что во время действия военного положения военнослужащие увольняются с военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам, если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Еще один вопрос повестки дня касается конституционного представления о конституционности п. 18 разд. "Заключительные и переходные положения" ГК Украины об освобождении на период действия военного положения заемщика от ответственности, определенной ст. 625 настоящего Кодекса, в виде обязанности уплатить сумму долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки.

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КСУ Верховный Суд военные армия военнослужащие военная служба

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