В Україну завезли небезпечні кабачки з Туреччини

У вказаній продукції виявили перевищений вміст нітратів.

Джерело фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

У Київській області знищили партію вантажу зі свіжими кабачками з Туреччини.

У Головному управлінні Держпродспоживслужби в Київській області вказали, що у вказаній продукції було виявлено невідповідність вимогам нормативних документів, а саме: перевищений вміст нітратів. Таким чином, відповідно до вимог законодавства, вантаж було затримано для його знищення.

«Небезпечними вважаються харчові продукти, які є шкідливими для здоров’я та/або непридатними для споживання. Зокрема, до неякісної та небезпечної відноситься продукція, яка не відповідає обов’язковим вимогам чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо її безпеки для життя і здоров’я людини, майна і довкілля. Обіг такої продукції в Україні заборонено», - пояснили у Держпродспоживслужби.

Вантаж вагою 810 кг знищили за участі представника Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Бориспільського району Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області під митним контролем та за участі державного інспектора відділу прикордонного інспекційного контролю «Бориспіль».

Джерело фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області

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