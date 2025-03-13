Вечером 12 марта в небе над Киевом пролетел метеорит. Видео инцидента публикуют местные жители в соцсетях.
Отмечается, что загадочный объект заметили в столице около полуночи, он пролетел очень быстро.
По данным Alpha Centauri, речь идет о падении метеорита.
Кроме того, в это же время жители столицы также услышали взрыв, который прозвучал до объявления воздушной тревоги в городе. По данным СМИ, в Соломенском районе взорвался автомобиль. Вероятно, что пролет метеорита и взрыв просто совпали по времени.
Напомним, похожий инцидент произошел в апреле 2023 года. Тогда вспышку в небе над Киевом вызвало падение метеорита диаметром около полуметра.
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