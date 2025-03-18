На Киевщине автомобиль врезался в металлический отбойник и перевернулся на крышу, фото

Водитель совершил наезд на металлический отбойник, а затем транспортное средство перевернулось.

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На Киевщине несоблюдение безопасной скорости движения привело к опрокидыванию транспортного средства. Авария произошла в Борисполе.

Как сообщили в Патрульной полиции области, на месте ДТП правоохранители установили, что водитель автомобиля Volkswagen Golf не был внимательным, не следил за дорожной обстановкой и не выбрал безопасную скорость движения, из-за чего совершил наезд на металлический отбойник, а затем транспортное средство перевернулось.

В результате транспортное средство и металлический отбойник получили механические повреждения.

На водителя составили протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, которое привело к ДТП) КУоАП.

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